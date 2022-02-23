Китайский хоккейный клуб «Куньлунь» останется участником КХЛ. Команда продолжит тренироваться и проводить домашние матчи в подмосковных Мытищах.

По информации «СЭ» со ссылкой на источник, появление «Куньлуня» в лиге было больше связано с партнерскими отношениями России и Китая, чем с подготовкой к домашней Олимпиаде-2022.

«Руководство клуба хотело бы вернуть команду в Китай, но это зависит от окончания пандемии, открытия границ и возобновления регулярного авиасообщения между двумя странами», – заявил источник.

Напомним, сборная Китая впервые выступала в хоккейном турнире на Олимпиаде. Команда вылетела с турнира, проиграв все четыре матча с общим счетом 4:23. Отметим, что ее возглавляет канадский и итальянский специалист Айван Занатта.