Олимпийская чемпионка-2022, российская лыжница Вероника Степанова рассказала о поздравлениях, полученных после победы в эстафетной гонке на Играх в Пекине.

Отметим, спортсменка покинула Китай раньше церемонии закрытия.

«Что касается самого неожиданного поздравления, на рейсе Пекин – Москва ко мне подошёл один из пилотов, поздравил с отличным выступлением, после чего неожиданно передал привет от моей подруги-одноклассницы. Мир тесен, а мы, камчатские, кажется, везде», – цитирует Степанову Чемпионат.

Сейчас лыжница соревнуется на чемпионате мира среди молодежи в Норвегии.

Ранее Степанова поделилась мыслями о том, что ей принесло эстафетное золото Олимпиады-2022. По ее словам, событие стало отличный шансом поблагодарить тренеров.