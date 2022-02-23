Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал спортивную форму своего напарника по национальной команде Роджера Федерера. По его словам, бывший первый номер рейтинга ATP уже не вернется в топ.

20-кратный чемпион «Больших шлемов» продолжает восстановление после травмы колена. Он получил повреждение в июле 2021 года.

«Учитывая его возраст и столь серьезную травму, мы не знаем, когда он вернется и в каком состоянии. В любом случае у него все еще есть желание, есть огонь. Останется ли он на том же уровне, что и пять лет назад? Явно нет», – цитирует Вавринку Tennis Head.

Напомним, в январе Рафаэль Надаль обошел Роджера Федерера и Новака Джоковича по титулам ТБШ.