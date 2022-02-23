Олимпийская чемпионка-2022, российская фигуристка Анна Щербакова приступила к тренировкам на своем катке в Москве. Она появилась на льду «Хрустального» вместе с другими спортсменками группы Этери Тутберидзе.

«Просто фото с Аней», — с такой подписью появилась их совместная фотография в Instagram.

Рядом с Щербаковой была серебряный призер юниорского чемпионата мира Дарья Усачева. Фигуристка еще не выступала на соревнованиях этой зимой после тяжелой травмы бедра. Инцидент произошел 12 ноября, на лед она вернулась только 12 февраля.

Также в компании спортсменок была двукратная победительница первенства России Софья Акатьева. В этом году она отобралась на юниорский чемпионат мира, но организаторы соревнований еще не определелись с местом проведения турнира.