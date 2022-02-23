Грузинский фигурист Морис Квителашвили, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, не уверен, что продолжит выступления в следующей сезоне. Спортсмен сообщил, что устал после Олимпиады в Пекине.

На Играх-2022 Квителашвили занял десятое место по итогам двух соревновательных дней.

«Устал выступать. У меня есть чем заниматься вне спорта. Есть идеи, планы. Но пока об этом рано. Думаю, в конце сезона надо будет съездить отдохнуть, восстановить себя морально и физически. И потом уже либо в новый сезон, либо… Буду думать», – приводятся слова Квителашвили в Telegram-канале «Матч ТВ. Только новости».

Ранее 26-летний атлет становился бронзовым призером чемпионата Европы-2020 и Универсиады-2019.