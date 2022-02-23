Российский футбольный союз (РФС) получил разрешение на организацию двух встреч сборной России в Москве. Команда сыграет в конце марта в стыковых матчах чемпионата мира-2022.

Отмечается, что продажа билетов на это событие начнется в пятницу, 25 февраля.

«Российский футбольный союз получил разрешение Роспотребнадзора на проведение двух матчей на стадионе «Динамо» 24 и 29 марта при посещаемости не более 70% от вместимости арены. Для доступа на стадион будет необходим QR-код», — заявила в службе коммуникаций РФС.

Напомним, подопечные Валерия Карпина встретятся с командой Польши в первом стыковом матче. Победитель этого матча сыграет в финале стыков с лидером пары Швеция — Чехия.