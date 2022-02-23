Испанская фигуристка Лаура Баркеро, выступающая в парном катании с Марко Цандроном, могла провались допинг-тест из-за использования мази «Трофодермин».

Ранее стало известно, что в пробе спортсменки от 18 февраля нашли запрещенный анаболический стероид клостебол. Отмечается, что именно он входит в состав этого препарата.

По информации издания Marca, 20-летняя Баркеро применяла «Трофодермин» для заживления порезов от лезвий коньков на руках.

На Олимпиаде в Пекине дуэт стал 11-м по итогам двух дней соревнований. На чемпионате Европы в Таллине они стали девятыми в итоговом протоколе.

На прошедших Играх испанские спортсмены завоевали только одно серебро и заняли 25-е место в неофициальном медальном зачете.