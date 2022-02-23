Российские лыжницы стали серебряными призерами эстафетной гонки на чемпионате мира среди юниоров в Лигне (Норвегия). Медали в составе команды выиграли Евгения Крупицкая, Дарья Непряева, Анна Кожинова и Елизавета Бекишева.

Спортсменки не старше 20 лет пробежали 4 этапа по 3,3 километра классическим и коньковым ходом.

Первыми финишировали норвежки. Они вырвали у сборной России всего лишь 0,1 секунды. Третьими стали представительницы Германии с отставанием в 5,4 секунды.

В соревнованиях также примет участие олимпийская чемпионка-2022 Вероника Степанова. Она выступит в программе молодежного чемпионата мира (U23). Ожидается, что она появится на трассе в личных гонках (для лыжников ее возраста есть разделка и спринт) и в смешанной эстафете.