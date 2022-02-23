Грузинский фигурист Морис Квителашвили рассказал о своем отношении к заслуженному тренеру Этери Тутберидзе и о ее реакции на неудачное выступление Камилы Валиевой в личных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, 15-летняя фигуристка, которая лидировала после короткой программы, допустила несколько грубых ошибок и заняла четвертое место в личном турнире. После проката Валиевой Морис не смог сдержать эмоций и заплакал.

Квителашвили рассказал, что Тутберидзе скрывает свои эмоции, сдерживая себя во многих моментах.

«У меня были смешанные эмоции, что я не выдержал и заплакал. И когда спустился вниз к ребятам, встретил Этери Георгиевну. Но даже тогда она не переставала шутить, держалась. Сказала мне: «Ты чего плачешь? Обидно за свое 10-е место? Я засмеялся сразу, сказал: «Ну да, естественно», – заявил Морис в эфире «Матч ТВ».

Победу в личном турнире одержала воспитанница Этери Тутберидзе Анна Щербакова, второй стала Александра Трусова.