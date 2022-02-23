Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Информация размещена на сайте Российского футбольного союза.

Первые матчи второй половины РПЛ пройдут в субботу, 26 февраля.

На матч между «Нижним Новгородом» и «Уралом» назначен Василий Казарцев. Ассистировать ему будут Рашид Абусуев и Александр Кудрявцев. Резервным рефери будет Игорь Низовцев.

На матче «Химки» – «Динамо», отработает бригада Игоря Левникова. Помогать ему буду Андрей Веретешкин и Егор Болховитин. Резервный судья – Юнус Кошко.

Владислав Безбородов обслужит матч между «Сочи» и «Арсеналом» в компании с Адланом Хатуевым и Романом Милюченко. Резервный судья – Роман Сафьян.

На дерби между «Спартаком» и ЦСКА отработает Виталий Мешков. Ассистентами назначены Дмитрий Сафьян и Арам Петросян. Резервный судья – Антон Фролов.

В воскресенье, 27 февраля, в РПЛ сыграют три матча.

На матче между «Ростовом» и «Крыльями Советов» отработает Павел Шадырханов. Ассистентами назначены Андрей Болотенков и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери – Дмитрий Стрельцов.

«Краснодар» и «Локомотив» рассудит бригада Владимира Москалева. Ассистенты – Алексей Лунев и Рустам Мухтаров. Резервный судя – Артем Чистяков.

На матче между «Ахматом» и «Уфой» отработает бригада Алексея Сухого. Ассистенты – Дмитрий Чельцов и Максим Ковалев. Резервный судья – Владимир Сельдяков.

Матч между «Зенитом» и «Рубином» пройдет в понедельник, 28 февраля. Встречу обслужит Евгений Кукуляк. Помогать ему будут Валентин Мурашов и Михаил Иванов. Резервный рефери – Ян Бобровский.