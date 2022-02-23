Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался о качестве игры футболистов «Зенита» перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, в первом матче на «Газпром Арене» «Зенит» потерпел поражение со счетом 2:3.

«Зенит» любит играть в нападении, у них креативные игроки. Второй тайм в России был поход на второй тайм матча с «Мальоркой». Мы потеряли контроль над мячом, но хорошо оборонялись, не давали «Зениту» возможности забить. Это команда уровня Лиги чемпионов. У них креативные игроки», – цитирует Пеллегрини Diario de Sebvilla.

Главный тренер «Бетиса» считает, что его футболистам нужно думать о том, что игра в матче с «Зенитом» – самая важная. Пеллегрино тяжело успешно играть в трех турнирах – Лиге Европы, чемпионате и Кубке Испании.