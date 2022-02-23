Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о решении Соединенных Штатов Америки ввести санкции против клуба.

«Безусловно, эта новость для клуба и наших многочисленных болельщиков довольно неожиданная. Однако клуб продолжает нормально функционировать, команда спокойно готовится к возобновлению сезона и субботнему дерби, а наши юристы разбираются в ситуации«, – цитирует Бабаева «Спорт-экспресс».

Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против ЦСКА. Команда контролируется государственной корпорацией ВЭБ.РФ, которая также оказалась под санкциями со стороны Минфина США. Они связаны с обострением отношений между Россией и Украиной из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР.

В субботу, 26 февраля, ЦСКА встретится со «Спартаком» в матче чемпионата России.