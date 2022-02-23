Российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-500 в Дубае (ОАЭ). Финал соревнований состоится 26 февраля.

Во встрече второго круга Рублев обыграл теннисиста из Южной Кореи Квона Сона У. Матч завершился со счетом 4:6, 6:0, 6:3.

Теннисисты находились на корте 1 час и 42 минуты.

Квон Сон У совершил 7 эйсов, сделал 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов.

Андрей Рублев совершил 15 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 15 брейк-пойнтов.

За победу на турнире в Дубае также поборются первая ракетка мира Новак Джокович и российский теннисист Карен Хачанов.

В соревнованиях принимают участие 32 спортсмена. Призовой фонд турнира равен 2 794 840 долларов.