Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас рассказал, что у российского форварда Родиона Амирова диагностировали опухоль головного мозга.

Родион Амиров был выбран командой на драфте НХЛ 2020 года в первом раунде под 15-м номером.

Генеральный менеджер напомнил, что текущий сезон Родион начал в составе уфимского «Салавата Юлаева» в КХЛ, но получил травму и выбыл из состава команды. После повреждения у Амирова появились новые симптомы, которые исследовали в течение нескольких месяцев. В результате у хоккеиста нашли опухоль в головном мозге.

На данный момент Родион лечится в медицинском учреждении в Германии и не сможет вернуться на лед до конца текущего сезона. По словам менеджера, за состоянием хоккеиста наблюдают медики «Торонто» и «Салавата Юлаева».