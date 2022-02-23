Биатлонистка из сборной Норвегии Ингрид Тандреволд рассказала, что врачи разрешили ей продолжить карьеру.

Напомним, на Олимпийских играх в Пекине спортсменке понадобилась помощь после спринта и гонки преследования. Спортсменку уносили с трассы на руках. Тандревольд досрочно завершила выступление на ОИ-2022.

«Оглядываясь назад, я не могу объяснить, что именно произошло. Но я получила ответ, что ничто не указывает на то, что это что-то более опасное, чем вы думаете. В четвер я получу справку от врача, которая дает зеленый свет на участие в следующих стартах«, – цитирует Тандреволд TV2.

Ингрид впечатлена прошла полное обследование. Она потрясена тем, сколько заботы и любви она получила от неравнодушных людей.