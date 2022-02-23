Форвард «Салавата Юлаева» Родион Амиров, который лечится от опухоли головного мозга, хочет вернуться в хоккей. Об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

Напомним, сегодня, 23 февраля, клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто» сообщил, что у 20-летнего Амирова нашли опухоль головного мозга. По информации источника, Родион лечится в Германии и точно не сможет сыграть до конца сезона.

«Он выходит на лед 3 раза в неделю и каждый день тренируется в зале. У Родиона боевой настрой, он твердо намерен вернуться в профессиональный хоккей. За последний месяц его поведение за пределами льда произвело на меня еще большее впечатление, чем выступление на льду», – написал Мильштейн в «Твиттере».

Агент хоккеиста полагает, что «Салават Юлаев» и «Торонто» помогут Амирову и его семье преодолеть трудный жизненный период.

В прошлом году Амиров подписал контракт новичка с «Торонто», но продолжил выступать в России.