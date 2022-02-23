В Лигне (Норвегия) продолжается юниорский чемпионат мира по лыжным гонкам. Сегодня, 23 февраля, спортсмены пробежали мужскую эстафету.
Российские лыжники преодолели дистанцию за 49 минут и 16,4 секунды.
Норвежские спортсмены отстали от россиян на 21,8 секунды.
Тройку призеров замкнули представители США (+22,4).
За сборную России выступали Никита Родионов, Александр Ившин, Никита Денисов и Савелий Коростелев.
Также сегодня, 23 февраля, российские лыжницы завоевали серебряные медали в аналогичной эстафете. За команду выступали Евгения Крупицкая, Дарья Непряева, Анна Кожинова и Елизавета Бекишева. Первыми к финишу пришли норвежки, тройку призеров замкнули представительницы Германии.
Соревнования завершатся 27 февраля.
Комментарии Развернуть