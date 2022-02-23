Агент Дэн Мильштейн рассказал, как форвард «Салавата Юлаева» Родион Амиров узнал об опухоли мозга.

Напомним, 20-летний хоккеист подписал контракт новичка с «Торонто», но текущий сезон проводил в «Салавате Юлаеве» на правах аренды.

29 сентября во время матча с «Автомобилистом» Амиров получил травму ключицы и сотрясение мозга после удара об борт. Хоккеист восстанавливался девять недель.

Родион проходил обследование в Дюссельдорфе, вернулся на лед 6 декабря и провел еще две недели в КХЛ, но немецкие врачи настояли на повторном обследовании, так как у хоккеиста начались головокружения и испортилось зрение. 28 января врачи поставили официальный диагноз – опухоль мозга.

«Я живу нормальной жизнью. Я продолжаю тренироваться, кататься, ходить в зал. Я отрабатываю броски, делаю те же самые упражнения, что я и делаю обычно, только тренируюсь самостоятельно», – цитирует Амирова «Матч ТВ».