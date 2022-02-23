Теннисист из Германии Александр Зверев извинился за свое поведение на турнире в мексиканском Акапулько.

Напомним, Зверев в дуэте с бразильцем Марсело Мело проиграл Ллойду Глассупулу и Харри Хелиовааре в 1/8 финала турнира. После матча Александр подошел к судейской вышке и нанес несколько ударов ракеткой по ней, высказав недовольство работой рефери. Позднее стало известно о том, что Зверева сняли с турнира в одиночном разряде за неспортивное поведение.

«Трудно выразить словами, как сильно я сожалею о своем поведении во время и после вчерашнего парного матча. Я лично извинился перед судьей на вышке за то, что моя злость по отношению к нему была некорректной и неприемлемой«, – написал Зверев в «сториз» в «Инстаграме».

Александр заявил, что его поведению нет оправдания. Теннисист извинился за проступок перед болельщиками, организаторами и всем теннисным миром.