Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин надеется на то, что Россия не потеряет этап Гран-при Формулы-1 из-за обострения политической ситуации с Украиной.

«Судя по тому, о чем мы договорились с Формулой-1, гонка в России состоится, и вы обязательно увидите меня там«, – цитирует Мазепина GPFans.

Никита добавил, что не стоит судить о его готовности к новому сезону по текстам в Барселоне. Симуляция имеет мало общего с реальными гонками. Иногда надежность машин является слабым местом, но Мазепин надеется на то, что его болид будет достаточно быстрым к сезону.

На предсезонных тестах Никита Мазепин показал девятое время. Он проехал 18 кругов. Первым стал Шарль Леклер из «Феррари» (80 кругов).

Первый этап Формулы-1 текущего сезона пройдет в Сахире (Бахрейн) и начнется 28 марта.