Ряд депутатов Европарламента попросили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разорвать сотрудничество с «Газпромом». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на sportschau.de.

По информации источника, депутаты отправили президенту организации Александру Чеферину обращение, в котором потребовали перенести место проведения финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Кроме того, представители законодательного органа предлагают прекратить сотрудничество с российской нефтегазовой компанией «Газпром».

Ранее появилась информация о том, что Россию могут лишить права проведения финала Лиги чемпионов текущего сезона в Санкт-Петербурге. Матч запланирован на 28 мая 2022 года. Основной причиной смены места может стать нарастающий конфликт России и Украины из-за ДНР и ЛНР.