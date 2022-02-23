Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал информацию об обнаружении опухоли мозга у форварда «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

«От имени ФХР и от себя лично желаю Родиону Амирову победить болезнь и как можно скорее начать выздоравливать. Лечение спортсмена обеспечивает клуб НХЛ «Торонто», мы находимся на связи с командой. Безусловно, ФХР готова оказать любую помощь, которая потребуется», – цитирует Третьяка ТАСС.

Президент ФХР добавил, что федерация готова помочь с поиском врачей и оказать содействие родным и близким хоккеиста.

Сегодня, 23 февраля, генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что у российского форварда Родиона Амирова, заключившего контракт с командой НХЛ, диагностирована опухоль мозга.