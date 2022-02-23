Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался относительно назначения Сергея Юрана на пост наставника подмосковной команды.

«Как оценю ситуацию, при которой я готовил команду на сборах, но перед началом сезона назначили нового тренера? Нормальное явление, бывает такое, ничего страшного в этом не вижу. Но Юран пускай свое мастерство прикладывает. Потому что команда готова«, – цитирует Черевченко ТАСС.

Бывший наставник «Химок» не взялся за оценку профессиональных качеств Сергея Юрана.

Юран тренирует с 2003 года. Специалист работал с футболистами московского «Спартака», ярославского «Шинника», калининградской «Балтики» и других. Сергей два раза возглавлял «Химки». В 2008 году специалист оставил клуб в Премьер-Лиге, а в 2020 году вернул команду в РПЛ после провального сезона и довел клуб до финала Кубка России.