Восьмикратный олимпийский чемпион и двадцатикратный чемпион мира из Норвегии Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, почему продолжил тренировать биатлонистов сборной Китая, несмотря на то, что его подопечные не могли выступать на этапах Кубка мира из-за жестких мер по борьбе с коронавирусом.

«Когда я подписываю рабочий контракт, то даю обещание и должен его выполнять. Я редко ухожу от этого. Несмотря на то, что нам не удалось финишировать на Олимпиаде с хорошими результатами, я точно буду выполнять свою работу до конца марта«, – цитирует Бьорндалена TV2.

Уле-Эйнар добавил, что работа должна давать результат. Ему не нравится просто отбывать время. В долгосрочной перспективе специалист планирует добиться от китайских биатлонистов попадания в топ-10.

Бьорндален тренирует сборную Китая вместе с супругой Дарьей Домрачевой.