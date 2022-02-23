Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в 1/4 финала турнира категории АТР-500 в Дубае (ОАЭ). Финал соревнований состоится 26 февраля.

Хачанов проиграл матч второго круга турнира первой ракетке мира и 20-кратному победителю турниров «Большого шлема» из Сербии Новаку Джоковичу со счетом 3:6, 6:7.

Теннисисты находились на корте 1 час 39 минут.

Карен Хачанов два раза подал навылет, сделал две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырех.

Новак Джокович совершил шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

За выход в полуфинал соревнований Джокович сыграет с победителем матча между Иржи Веселом из Чехии и Робертом Баутистой-Агут.

Призовой фонд турнира в Дубае составляет 2 794 840 долларов. Действующий чемпион соревнований – Аслан Карацев.