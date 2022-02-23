Защитник «Трактора» и сборной России по хоккею Сергей Телегин высказался об итогах Олимпийских игр в Пекине (Китай).

Перед началом сезона Телегин не мог представить, что будет играть на Олимпийских играх в Пекине, но участие в этом турнире было для него мечтой.

«Насколько изменилось мое отношение к серебряной медали спустя несколько дней после Олимпиады? Она для меня в любом случае будет ценной. Сейчас эмоции успокоились, и все мысли о плей-офф КХЛ«, – цитирует Телегина «Рейтинг букмекеров».

Сергей добавил, что матчи принесли ему самые яркие эмоции, но в памяти останется церемония чествования в Москве. Хоккеисту приятно было видеть такое большое количество людей.

Телегин заявил, что у остались силы и эмоции для участия в плей-офф КХЛ с «Трактором».