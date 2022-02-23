В рамках 1/8 плей-офф Лиги чемпионов сегодня, 23 февраля, играют «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

Матч начался в 23:00 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Обе команды проводят кризисный сезон. «Манчестер» недавно сменил тренера, а «Атлетико» отказался от амбиций на защиту чемпионского титула. Команда идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании с отставанием в 15 очков от лидера. У обеих команд наблюдается спад в игре лидеров, проблемы в линии защиты и сложности с атмосферой внутри коллектива.

«Манчестер Юнайтед» отстает от лидера чемпионата Англии – «Манчестера Сити», на 17 очков. О борьбе за чемпионство также речи не идет.

Единственным шансом на завоевание титула в текущем сезоне является выход в финал Лиги чемпионов.

В параллельном матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов встретятся португальская «Бенфика» и голландский «Аякс».