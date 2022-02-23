Председатель правления клуба лыжников Эстерсунда (Швеция) Андерс Сундин заявил, что город не планирует принимать финал Кубка мира по лыжным гонкам вместо Тюмени.

Напомним, ранее спортивный директор национальной команды Швеции Ула Стремберг заявила, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) ищет альтернативу Тюмени из-за эскалации конфликта между Россией и Украиной.

«Мы ничего об этом не слышали, поэтому финал Кубка мира в Эстерсунде не пройдет. Мы получили запрос от FIS во время Олимпиады, они дали нам подумать до 21 февраля. Но больше мы ничего не слышали, так что это не актуально», – цитирует Сундина Abc Nyheter.

Финал Кубка мира по лыжным гонкам текущего сезона должен пройти в Тюмени с 18 по 20 марта. Планируется, что спортсмены пробегут мужские и женские спринты, масс-старты и гонки преследования.