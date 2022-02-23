Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал публикации иностранных СМИ о возможном исключении клубов Российской Премьер-Лиги из Лиги Европы и переносе финала ЛЧ из Санкт-Петербурга в другой европейский город.

«К большому сожалению, в нынешнее время спорт часто вовлекают и втягивают в политику. Хотя раньше были лозунги, что спорт должен оставаться вне политики. Эти лозунги должны быть первостепенны», – цитирует Семака «Спорт-экспресс».

Главный тренер «Зенита» добавил, что спортсмены должны заниматься своим делом, и нельзя лишать их работы. Семак заявил, что представители команды постараются приложить все усилия для того, чтобы заниматься своим делом вне зависимости от политической обстановки.

24 февраля «Зенит» сыграет с «Бетисом» второй матч 1/16 финала Лиги Европы. В первой встрече подопечные Сергея Семака уступили испанскому клубу в Санкт-Петербурге.