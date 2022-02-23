Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал футболистов, которые не смогут сыграть с «Бетисом» в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Семак напомнил, что в первом матче было достаточно моментов у обоих ворот. «Зенит», по мнению специалиста, должен надежно сыграть в обороне в ответной встрече. От надежности линии защиты будет зависеть многое.

«Ракицкий готов принять участие в матче, участие Караваева под вопросом. Не сможет сыграть Ловрен, он восстанавливается. Алип не заявлен. Крицюк полетел на осмотр к доктору, у которого лечился«, – цитирует Семака «Матч ТВ».

Напомним, в первом матче «Зенит» проиграл «Бетису» со счетом 2:3 на своем поле. Ответный матч состоится завтра, 24 февраля. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.