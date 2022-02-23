Главный тренер «Зенита» Сергей Семак полагает, что у команды есть шансы на победу в ответном матче с «Бетисом» в рамках 1/16 Лиги Европы.

Семак заявил, что у голкиперов Одоевского и Кержакова есть примерно одинаковые шансы выйти на поле в матче с испанским клубом.

Тренер «Зенита» думает, что «Бетис» отдаст все силы для победы. По мнению специалиста, наставник испанской команды Пеллегрини умеет так менять игроков, что не портит игру, поэтому скорое дерби с «Севильей» вряд ли повлияет на результат матча в Лиге Европы.

«Шансы у нас есть, а результат – как следствие игры, он всегда идет где-то рядышком», – цитирует Семака «Матч ТВ».

Напомним, в первом матче «Зенит» проиграл «Бетису» на своем поле со счетом 2:3. Ответная встреча пройдет в Испании 24 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.