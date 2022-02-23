Росстат сообщает, что по итогам 2021 года зафиксировано максимальное с 2013 года повышение реальных доходов россиян. Они выросли на 3,1 процента. Наибольшую долю среди них занимают зарплаты.

Директор HeadHunter Северо-Запад Юлия Захарова сообщила РБК, что увеличение зарплат не решило проблемы рынка труда. Они копились годами.

«Первый и главный стереотип – что можно строить эффективный бизнес, используя дешевый труд. В России люди, говоря просто, не доплачены – это давняя системная проблема. Средние зарплаты в РФ примерно в 5 раз ниже, чем в США», – заявила Захарова.

Специалист считает, что законсервировать такое положение дел помогло массовое использование труда мигрантов. Однако сейчас люди получили большой выбор удаленных рабочих мест. Они больше не хотят получать небольшие зарплаты.

Захарова заявила, что наибольший зарплатный бум произошел в сфере IT. Такой резкий рост скоро должен остановиться, иначе пострадает экономика компаний.