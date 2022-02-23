Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин предположил, что могло стать одной из причин внесения мельдония в список запрещенных препаратов WADA.

«Я слышал, что американцы предлагали нам аналог мельдония, который стоил в четыре раза больше. Россия не захотела платить и сказала, что мы справимся своими силами. И как только мы это сделали, где-то через месяц-два они обнаружили, что он не выводится из организма и быстренько его ввели в самую сложную, четвертую категорию», – заявил Жулин в подкасте на YouTube-канале «Матч ТВ».

Жулин назвал сердечные добавки «абсолютной чешуей». Он не понимает, зачем врачи прописывали спортсменам этот препарат. К тому же, лекарство не выводится из организма. Тренер считает, что WADA должно принять разумное решение и исключить препарат из списка запрещенных.