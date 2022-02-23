На официальном сайте Европейского союза появилась информация о принятии санкций против некоторых депутатов, которые связаны со спортом. Это решение стало ответом на признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

В число лиц, попавших под санкции, вошли двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, шестикратный призер чемпионатов мира по биатлону Антон Шипулин и неоднократный чемпион мира по боксу Николай Валуев. Все экс-спортсмены являются Депутатами Государственной Думы, одобрившими признание ДНР и ЛНР. В целом Евросоюз ввел санкции против 351 представителя власти.

Теперь депутатам заморозят активы, запретят предоставлять им средства, а также закроют для них границы Европейского союза.

Санкций избежал Владислав Третьяк, который не принимал участия в голосовании.