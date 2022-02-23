В Лигне (Норвегия) продолжается юниорский чемпионат мира по лыжным гонкам. Сегодня, 24 февраля, лыжники пробегут гонку с раздельным стартом на 10 км у женщин и 15 – у мужчин.

Женщины начнут гонку в 15:00 по московскому времени, мужчины – в 17:00 по мск. Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире проведет трансляцию соревнований.

Женскую сборную России представят: Алена Баранова (44-й номер), Анастасия Фалеева (52-й номер), Елизавета Шалабова (53-й) и олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Вероника Степанова (61-й номер).

В составе мужской сборной России на старт выйдут Виктор Семенов (36-й номер), Денис Филимонов (38-й), Дмитрий Жул (51-й номер) и Иван Горбунов (59-й).

Вчера, 23 февраля, мужская юниорская сборная выиграла эстафету, девушки уступили представительница Норвегии доли секунды в борьбе за золото.