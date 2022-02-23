В «Инстаграме», на страничке, посвященной фигурному катанию в Санкт-Петербурге, появилось фото 12-летней давности с юными российскими фигуристками Елизаветой Туктамышевой и Евгенией Тарасовой.

Елизавета Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года и серебряный призер чемпионата мира 2021 года. Фигуристка не смогла отобраться на Олимпийские игры в Пекине, упав в коронного тройного акселя на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Игры в Китае выиграла Анна Щербакова, Александра Трусова заняла второе место, Камила Валиева – четвертое.

Евгения Тарасова выступает в паре с Владимиром Морозовым. Фигуристы завоевали серебро Олимпийских игр в Пекине в личном турнире. Также спортсмены являются призерами Пхенчхана-2018 в командных соревнованиях.