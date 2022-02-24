Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между испанским «Бетисом» и питерским «Зенитом» состоится в четверг, 24 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Первая встреча команд завершилась победой испанцев со счетом 3:2. Для выхода в 1/8 финала Лиги Европы подопечные Сергея Семака должны побеждать соперника.

В текущем сезоне Лиги Европы «Бетис» не проигрывал на своем поле. В активе испанской команды две победы и одна ничья. Первый матч с «Зенитом» пропустили Набиль Фекир и Серхио Каналес. 24 февраля оба футболиста будут готовы к выходу на поле.

«Зенит», чудом вышедший из группы с «Ювентусом», «Челси» и «Мальме», продал одного из ключевых игроков нападения – Сердара Азмуна.

Также травмирован основной голкипер Станислав Крицюк. Не сможет выйти на поле Деян Ловрен, а участие Вячеслава Караваева в матче пока под вопросом.

Для прямого попадания в следующую стадию «Зенит» должен выиграть матч с разницей в два мяча.