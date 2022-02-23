Собрание исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола (УАФ) состоится завтра, 24 февраля. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас в телеграм-канале.

Ранее появилась информация о том, что в Украине скоро будет введено чрезвычайное положение. Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола должен принять решение о приостановке футбольных турниров в стране во время ЧП.

На данный момент, в чемпионате Украины идет зимний перерыв. Ранее планировалось, что футболисты начнут вторую половину сезона 25 февраля.

Лидирует в соревнованиях «Шахтер» из Донецка (47 очков). Также в топ-3 турнирной таблицы входят киевское «Динамо» (45) и «Днепр-1» (40). Действующим чемпионом является киевское «Динамо».