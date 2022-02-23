Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала календарь на вторую половину 2022 года.

Исходя из документа, турнир категории АТР-250, который должен был пройти в Санкт-Петербурге (Россия) пройдет в Нур-Султане (Казахстан).

Причины этого решения не называются. Соревнования пройдут с 19 по 25 сентября 2022 года параллельно с турниром в Меце и Кубком Лэйвера. Действующий чемпион соревнований в Санкт-Петербурге – теннисист из Хорватии Марин Чилич.

Также в туре пройдет азиатская серия. Это значит, что АТР официально отказался поддерживать WTA в решении уйти из Китая из-за скандала с теннисисткой Пэн Шуай.

Напомним, что с 2019 года все турниры в этом регионе были отменены из-за пандемии коронавируса.