Медведев и Рублев вышли в следующие стадии турниров в Акапулько и Дубае, российские лыжники завоевали две медали в эстафетах на ЮЧМ, Евросоюз наложил санкции на бывших российских спортсменов – самые интересные новости 23 февраля в традиционном дайджесте от NVsport.

Лыжники из России выиграли эстафету на ЮЧМ в Норвегии

Никита Родионов, Александр Ившин, Никита Денисов и Савелий Коростелев пришли к финишу первыми, выиграв у норвежцев 21,8 секунды.

Российские лыжницы выиграли серебро в эстафете на юниорском ЧМ

Евгения Крупицкая, Дарья Непряева, Анна Кожинова и Елизавета Бекишева уступили норвежкам 0,1 секунды. Победителя пришлось определять с помощь фотофиниша.

Евросоюз наложил санкции на Шипулина, Фетисова, Роднину и других

В число лиц, попавших под санкции из-за признания ДНР и ЛНР, попали бывшие российские спортсмены, а ныне – депутаты Государственной Думы Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Антон Шипулин, Николай Валуев и другие.

Медведев победил Пэра в первом круге турнира в Акапулько

Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Акапулько, обыграл француза Бенуа Пера в двух сетах.

Юран официально возглавил «Химки» после отставки Черевченко

Сергей Юран в третий раз возглавил ФК «Химки» после отставки Игоря Черевченко на зимнем сборе команды в Турции.

Рублев вышел в 1/4 финала турнира в Дубае

Андрей Рублев обыграл теннисиста из Южной Кореи Квона Сона У сосчетом 4:6, 6:0, 6:3. Призовой фонд турнира составляет 2 794 840 долларов.