Министр образования Латвии Анита Муйжниеце на своей странице в «Твиттере» попросила руководство ХК «Динамо» Рига выйти из состава участников Континентальной хоккейной лиги. Ее ведомство также курирует спорт.

«Я надеюсь, что мы наконец прекратим разговоры о спорте (Да, и о музыке), который якобы не связан с политикой…Да, я особо хочу выделить рижское «Динамо» и то, что эта «история» – об участии в «открытом чемпионате России», нужно прекратить совсем«, – написала Муйжниеце.

Ранее фанаты финского «Йокерита» выступили с похожим заявлением. Они призвали руководство команды вывести «джокеров» из состава участников Континентальной хоккейной лиги.