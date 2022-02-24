Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал единственным игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который забил минимум 30 голов в 16 сезонах, выступая за одну команду.

Информацию об этом достижении приводит NBC Sports.

Отмечается, что он добрался до этого показателя в гостевом матче с «Нэшвилл Предаторз». Команда Овечкина одержала победу со счётом 4:1. Российский форвард сделал дубль – голы стали для него 30-м и 31-м в текущем сезоне. хоккеист прервал свою серию из шести игр без заброшенных шайб.

Похожее достижение есть и у бывшего канадского нападающего Майка Гартнера. Он провел 17 сезонов в НХЛ с количеством голов 30+, однако он успел выступить за пять разных команд.