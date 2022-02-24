«Детройт Ред Уингз» уступил «Колорадо Эвеланш» на домашнем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

Российский нападающий Валерий Ничушкин провел на площадке 16:30, совершил два броска и забил один гол в начале третьего периода. Еще по шайбе забросили Тайсон Джост и Назем Кадри, Габриэль Ландеског оформил дубль.

Среди «Ред Уингз» отличились Филип Задина и Робби Фаббри. Россиянин Владислав Наместников отыграл 12:22 и не набрал очков.

«Колорадо Эвеланш» возглавляет таблицу Западной конференции с 78 очками после 51 игры. «Детройт Ред Уингз» находится на десятом месте Востока с 52 баллами за 52 встречи.