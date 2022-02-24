Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев пробился в следующую стадию турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика). Он сыграет в четвертьфинальном матче после победы над испанцем Пабло Андухаром.

Встреча продолжалась 1 час и 4 минуты и завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу россиянина.

Медведев сделал семь эйсов, допустил две двойные ошибки, а также реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов.

В 1/4 финала Медведев сыграет с японцем Йосихито Нисиокой. Он вышел на матч с представителем России после победы над американцем Тейлором Фритцем.

Напомним, по итогам турнира в Мексике Медведев может занять первую строчку рейтинга ATP, сместив с лидирующей позиции серба Новака Джоковича.