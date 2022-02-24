«Даллас Старз» одержал победу над «Виннипег Джетс» во встрече регулярного чемпионата НХЛ. Матч на стадионе «Американ Эйрлайнс Центр» завершился со счетом 3:2 после овертайма.

Российский нападающий Денис Гурьянов отметился вторым голом «Далласа» и помог команде побороться в дополнительное время. Он провел на льду ровно 15 минут, нанес четыре броска и заработал коэффициэнт полезности «+1». Еще авторами голов стали Тайлер Сегин и Джейми Бенн. Россиянин Александр Радулов не отличился результативными действиями.

Среди «Джетс» отличились Блейк Уилер и Марк Шайфли. Евгений Свечников не набрал очков.

«Даллас Старз» расположились на десятом месте Восточной конференции, их соперники заняли 12-ю позицию.