Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу в матче второго круга турнира в Гвадалахаре (Мексика) над китаянкой Синьюй Ван. Теперь спортсменка сыграет в четвертьфинале соревнований.

Встреча продолжалась 2 часа и 10 минут и завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 0:6, 6:4.

Калинская сделала одну подачу навылет и допустила девять ошибок. На ее счету также есть 3 из 12 реализованных брейк-пойнта. Спортсменка из Китая оформила восемь эйсов, завершила игру с 12 двойными ошибками и взяла 4 из 8 брейков.

Соперница Калинской по 1/4 финала определится сегодня, 24 февраля, в 20:00 по московскому времени. В другой паре поборются Мария-Камила Осорио-Серрано из Колумбии и Хейли Баптист из США.