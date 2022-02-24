«Тампа-Бэй Лайтнинг» провела встречу с «Эдмонтон Ойлерз» в регулярного чемпионате Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Матч завершился победой команды из Флориды со счетом 5:3.

Среди составе победителей забили Энтони Чирелли, Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт и Кори Перри. Российский нападающий Никита Кучеров не только отметился голом, но и сделал ассист. Игрок провел на льду 20:35 и нанес четыре броска.

Защитник Михаил Сергачев отдал две передачи за 21:47. Вратарь Андрей Василевский сделал 27 сэйвов и 30.

У «Эдмонтон Ойлерз» дубль на счету Коннора Макдэвида. Еще один гол команде добавил Зак Хайман.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» входит в топ-3 Восточной конференции, соперники располагаются на восьмой строчке Запада.