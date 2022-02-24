Призер чемпионата мира-2021, российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала об интересе к Олимпиаде и том, что она чувствовала вне сборной.

Спортсменка пропустила Игры в Пекине, не пройдя отбор на чемпионате России.

«Не было досады. Присутствовал только чисто спортивный интерес, как откатают наши спортсмены. Тем более это не первый раз, когда я не попадаю на Олимпиаду, и я в принципе уже на опыте знаю эти ощущения.

К тому же я не попала в сборную справедливо», – приводит слова Туктамышевой Cosmopolitan.

Также фигуристка призналась, что Олимпиада перестала быть для нее мечтой. По ее словам, она живет и тренируется ни ради этого старта.

Туктамышева была первой запасной во время прошедших Игр-2022.