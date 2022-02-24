Российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе во втором круге на турнире категории ATP-500 в Акапулько (Мексика). Вторая ракетка мира обыграла испанца Пабло Андухара со счетом 6:1, 6:2.

В 1/4 финала Медведев встретится с японцем Йосихито Нисиокой. Матч состоится завтра, 25 февраля, в 02:00 по московскому времени.

«Мне повезло, что я два дня подряд не играл в полночь, как некоторые другие парни. Сложные условия, здесь очень влажно. Пабло – очень непростой соперник. Я знал, что мне с первого до последнего розыгрыша придётся бороться», – приводит слова Даниила Медведева пресс-служба ATP.

По итогам турнира в Мексике Медведев может стать первой ракеткой мира. Это будет зависеть не только от его личных результатов, но и от выступления Новака Джоковича на турнире в Дубае.