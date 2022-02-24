«Манчестер Юнайтед» стал первым клубом в Англии, набравшим 500 голов в Лиге чемпионов за всю историю. Историческое достижение было установлено в первом матче 1/8 финала с «Атлетико» в текущем розыгрыше.

Игра в Мадриде завершилась ничьей со счетом 1:1. Счет открыл игрок хозяев Жоау Феликс на седьмой минуте. Гости смогли сравнять результат только в конце встречи после точного удара шведского полузащитника Энтони Эланги. Именно он стал автором 500-го гола.

Отмечается, что большее количество голов в Лиге чемпионов оформляли только три клуба. На счету «Барселоны» – 624 мяча, «Баварии – 760 и «Реала» – 1001.

Ответный матч 1/8 финала запланирован на 15 марта.